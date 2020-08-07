Sivas'ta aracın çarpması sonucu ayağı kırılan eşek, İzmir'de tedavi edilecek
Sivas'ın Suşehri ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan eşek, tedavisi için İzmir'e götürüldü.
07.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:08
Sivas'ın Suşehri ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan eşek, tedavisi için İzmir'e götürüldü.
İlçe merkezinden geçen D-100 kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında yola çıkan eşeğe araç çarptı.
Ayağı kırılan eşeğe, ilçede gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını üstelenen Yasemin Mert sahip çıktı.
Yaralı eşek, tedavisi için Suşehri Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen pikapla İzmir'deki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağına götürüldü.
Kaynak: AA