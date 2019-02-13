Sivas'ta Araç Teybi Hırsızlığı
Sivas'ta 5 otomobilin teybini çalan 2 şüpheli yakalandı.
Sivas'ta 5 otomobilin teybini çalan 2 şüpheli yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ata Sanayi içerisinde park halindeki 5 otomobilin teybinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Polisler yaptıkları çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren yaşları küçük 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çalınan 5 oto teybi araç sahiplerine teslim edilirken, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA