Sivas'ta Araç Sürücülerine Kırmızı Işık Uyarısı

Sivas'ta, polis ekiplerinin kırmızı ışık denetimlerini artırdığı bildirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde güvenli ve akıcı trafiğin önemli unsurlarından olan trafik ışıklarına uyma konusunda ihlallerde son dönemde artışlar olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, şehrin ana arterleri üzerinde başta 4 İşletme Kavşak, 50. Yıl Kavşak, 4 Yol Kavşak (Paşa Cami Işıklar), Kepçeli Kavşak, Kılavuz Kavşak ve Ulu Cami Kavşak olmak üzere, trafik ışığı bulunan kavşaklarda sivil araç ve personellerin görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera kaydı alınmak suretiyle, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilecek araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesi uyarınca 235 lira para cezası ve sürücü belgesine 20 ceza puanı cezai işlem uygulanacaktır. Denetimlerimizin amacı, vatandaşlarımızın kırmızı ışık başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet etmeleri ve trafikte karşılıklı saygıyla, Sivas ilimizde örnek bir trafik güvenliği ortamını hep birlikte oluşturabilmektir. Bu amaçla denetimlerimiz artarak devam edecektir."

Sürücü ve yayalardan yoğun trafik denetimlerinde para cezalarına maruz kalmamaları için kurallara uymaları istenildi.