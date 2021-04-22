Sivas'ta araç sayısı arttı
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Sivas'ta araç sayısı arttı

Sivas'ta araç sayısı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta 2020'nin Mart ayında 161 bin 569 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın aynı ayında 167 bin 114'e yükseldi. Araçların 87 bin 413'ünü otomobil, 33 bin 620'sini traktör, 26 bin 967'sini kamyonet, 7 bin 939'unu motosiklet, 6 bin 205'ini kamyon, 3 bin 169'unu minibüs, bin 258'ini otobüs, 543'ünü ise özel amaçlı araç oluşturdu.

4 bin 849 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mart ayında 4 bin 849 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 35'ini otomobil, 105'ini minibüs, 33'ünü otobüs, 815'ini kamyonet, 157'sini kamyon, 117'sini motosiklet, 10'unu özel amaçlı araçlar, 577'sini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta araç sayısı arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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