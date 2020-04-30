Sivas'ta araç sayısı arttı
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Sivas'ta araç sayısı arttı

Sivas'ta araç sayısı arttı
30.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Sivas'ta 2020'nin Mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 368 adet artarak 161 bin 569'e yükseldi.

Araçların 83 bin 910'unu otomobil, 32 bin 837'sini traktör, 26 bin 174'ünü kamyonet, 7 bin 510'unu motosiklet, 6 bin 106'sını kamyon, 3 bin 254'ünü minibüs, bin 291'ini otobüs, 487'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

4 bin 855 aracın devri yapıldı

TÜİK, 2020'nin Mart ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mart ayında 4 bin 855 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 299'unu otomobil, 70'ini minibüs, 21'ini otobüs, 800'ünü kamyonet, 129'unu kamyon, 92'sini motosiklet, 3'ünü özel amaçlı araçlar, 441'ini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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