Sivas'ta araç sayısı artıyor
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Sivas'ta araç sayısı artıyor

Sivas'ta araç sayısı artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta bulunan trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020'nin Temmuz ayında 163 bin 477 iken 2021 Temmuz ayında 169 bin 61'e yükseldi. Araçların 88 bin 553'ünü otomobil, 33 bin 891'ini traktör, 27 bin 291'ini kamyonet, 8 bin 141'ini motosiklet, 6 bin 262'sini kamyon, 3 bin 113'ünü minibüs, bin 247'sini otobüs, 563'ünü ise özel amaçlı araç oluşturdu.

4 bin 286 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Temmuz ayında 4 bin 286 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 32'sini otomobil, 69'unu minibüs, 14'ünü otobüs, 641'ini kamyonet, 77'sini kamyon, 128'ini motosiklet, 8'ini özel amaçlı araçlar, 317'sini da traktör oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta araç sayısı artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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