Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı

27.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:10
Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini paylaştı. Verilere göre Sivas'ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 164 bin 877 olarak açıklandı. Sivas'ta araçların 86 bin 65'ini otomobil, 33 bin 291'ini traktör, 26 bin 522'sini kamyonet, 7 bin 863'ünü motosiklet, 6 bin 154'ünü kamyon, 3 bin 199'unu minibüs, bin 264'ünü otobüs, 519'unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 668 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 5 bin 668 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 869'unu otomobil, 102'sini minibüs, 21'ini otobüs, 832'sini kamyonet, 152'sini kamyon, 109'unu motosiklet, 9'unu özel amaçlı araçlar, 574'ünü de traktör oluşturdu. - SİVAS

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Gaziantep'te Günlük Vaka Sayısı 2000'e Yaklaştı'
"Gaziantep'te Günlük Vaka Sayısı 2000'e Yaklaştı"
Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı
Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 61 bin 249 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 61 bin 249 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Demet Akbağ Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Falcao Mert Günok Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kasım Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 17:12:21. #1.15#
title