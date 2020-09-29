Sivas'ta araç sayısı 164 bini aştı
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Sivas'ta araç sayısı 164 bini aştı

29.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:23
Sivas'ta araç sayısı 164 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta 2019'un Ağustos ayında 161 bin 490 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2020'nin aynı ayında 164 bin 87'ye ulaştı. Araçların 85 bin 587'sini otomobil, 33 bin 154'ünü traktör, 26 bin 436'sını kamyonet, 7 bin 771'ini motosiklet, 6 bin 146'sını kamyon, 3 bin 216'sını minibüs, bin 269'unu otobüs, 508'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 547 aracın devri yapıldı

TÜİK, Ağustos ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ağustos ayında 5 bin 547 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 824'ünü otomobil, 87'sini minibüs, 16'sını otobüs, 803'ünü kamyonet, 132'sini kamyon, 150'sini motosiklet, 2'sini özel amaçlı araçlar, 533'ünü de traktör oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta araç sayısı 164 bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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