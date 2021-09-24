SİVAS (İHA) - Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

SİVAS - Evin bahçesine uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Kent Merkezi Kılavuz mahallesinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 58 BL 748 plakalı Fiat marka otomobil Tapu kavşağında yokuş çıkmaya çalışırken rampadan kayarak S.A. isimli şahsın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarda hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Görgü şahitleri aynı yerde benzer şekilde kazalar meydana geldiğini ileri sürdü.