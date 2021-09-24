Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı - Haberler
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Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı Evin bahçesine uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

SİVAS - Evin bahçesine uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Kent Merkezi Kılavuz mahallesinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 58 BL 748 plakalı Fiat marka otomobil Tapu kavşağında yokuş çıkmaya çalışırken rampadan kayarak S.A. isimli şahsın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarda hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Görgü şahitleri aynı yerde benzer şekilde kazalar meydana geldiğini ileri sürdü.

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Yokuş çıkmaya çalışırken kayan araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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