31.10.2019 19:06

Sivas'ta apartman terasında yangın

SİVAS'ta 3 katlı apartmanın terasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Çiçekli Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında ortak kullanılan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın terasında ve çatısında maddi hasar meydana geldi. Cadde üzerinde biriken çevredekiler de uzun süre yangına müdahaleyi izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA