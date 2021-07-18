Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler
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Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler Sivas'ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı Sivas'ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya...

Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler

Sivas'ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı.

Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Rekor sıcaklıkların yaşandığı Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kavuran sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu. Serinlemek isteyenler ise Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölüne akın etti. Tödürge gölünün kıyısı doldu taştı. Ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı. Serinlemek için Tödürge gölünü seçen her yaştan çok sayıda kişi kendilerini gölün serin sularına bırakıp oyunlar oynayarak eğlendi. Sivaslılar, Sivas'ın göllerinin Antalya sahillerini aratmadığını söylediler.

Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler
Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler
Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler
Sivas'ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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