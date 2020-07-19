Sivas'ta anız yangını SİVAS'ın Divriği ilçesinde, tarlada anız yangını çıktı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, tarlada anız yangını çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Demirdağ köyü yakınlarında çıktı. Biçilen tarlalarda kalan kuru otların yandığını gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Divriği Belediyesi ile bölgede faaliyet gösteren demir maden firmasının itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, hasat edilmemiş buğday tarlalarına da sıçradı.Bölgede piknik yapan bir ailenin dikkatsizliği sonucu çıktığı düşünülen yangında, biçilmiş tarlalarda bulunan kuru saman balyaları da tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA