Sivas'ta anaokulu öğretmenleri öğrencileri adına fidan dikti

Sivas'ta, bir anaokulunun öğretmenleri öğrencileri adına çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Sivas'ta, bir anaokulunun öğretmenleri öğrencileri adına çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu, ara tatilin ardından öğrencileriyle fidan dikme etkinliği düzenlemeyi planladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam edilecek olması nedeniyle okul bu etkinliğini iptal etmek zorunda kaldı.

Anaokulunun öğretmenleri öğrencileri adına çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu Müdürü Burak Şahinarslan, milli ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlamak adına öğrencileriyle fidan dikme etkinliği düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Şahinarslan, "Okul bahçemize çam fidanları dikmek için çukurlar hazırladık. Alınan tedbirler kapsamında çocuklarımız fidan dikme hayallerini gerçekleştiremedi. Bu çalışmanın yarım kalmaması için öğrencilerimiz adına öğretmenlerimizle birlikte çam fidanlarını toprakla buluşturduk." dedi.

Doğaya ve canlılara sahip çıkmanın her bireyin görevi olduğunu vurgulayan Şahinarslan, "Bugün belki salgın nedeniyle öğrencilerimiz yerine bu çalışmayı personelimizle yaptık. İnşallah pandemi sonrasında öğrencilerimizle yine fidanları toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban