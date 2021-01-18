Sivas'ta "Anadolu'da Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması
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Sivas'ta "Anadolu'da Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması

18.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:13
Sivas'ta

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas Temsilciliği, "Anadolu'da Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas Temsilciliği, "Anadolu'da Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, amatör ya da profesyonel, sinemaya, insan öykülerine, kısa filme ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık olan kısa film senaryo yarışmasına başvurular 15 Ocak'ta başladı.

Anadolu'nun kadınlarına sanatın penceresinden yeni bir gözle bakılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Yönetmen Faysal Soysal'ın da yer aldığı jürinin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık görülen ilk üç eserden birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Ödül töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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