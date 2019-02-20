Sivas'ta "Anadolu Anadolu" Konseri

Sivas'ta, "Anadolu Anadolu" adlı konser programı düzenlendi.



Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde icra edilen konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.



Ses sanatçılarının seslendirdiği türküleri beğeniyle dinleyen izleyiciler, konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, 5.Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Teoman Karaca ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA