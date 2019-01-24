Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi

SİVAS -Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu. Ambulans helikopter Tokat ve Sivas illerinde hizmet vermek üzere tahsis edilip Sivas'a ulaştırıldı. Nuri Demirağ Hava Limanında konuşlandırılan ambulans helikopterin bugün itibariyle hizmete hazır hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA