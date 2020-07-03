Sivas'ta ambulans helikopter saman balyası altında kalan çiftçi için havalandı
Şarkışla ilçesinde devrilen saman balyasının altında kalan çiftçi, ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
03.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:52
Şarkışla ilçesinde devrilen saman balyasının altında kalan çiftçi, ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, saman balyası altında kalan Murat Tamer (41), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tetkikler sonucunda Tamer'in Sivas'a sevkine karar verildi.
Bilgi verilmesi üzerine Sivas'tan havalanan ambulans helikopter, Şarkışla Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaptı.
Tamer, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA