Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
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Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hasta ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hasta ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören M.N.B'nin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilçeye ambulans helikopter çağırıldı.

Helikopterle kent merkezine sevk edilen M.N.B, ambulansla Sivas Numune Hastanesi Geriatri Merkezi'ne kaldırıldı.

Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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