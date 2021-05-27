Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hasta ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hasta ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören M.N.B'nin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilçeye ambulans helikopter çağırıldı.
Helikopterle kent merkezine sevk edilen M.N.B, ambulansla Sivas Numune Hastanesi Geriatri Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya