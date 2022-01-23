Sivas'ta altyapı çalışması yapan 2 işçi zehirlendi - Haberler
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Sivas'ta altyapı çalışması yapan 2 işçi zehirlendi

Sivas'ta altyapı çalışması yapan 2 işçi zehirlendi
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta altyapı çalışması sırasında yer altında dinamit patlatılmasının ardından ortaya çıkan gazdan zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta altyapı çalışması sırasında yer altında dinamit patlatılmasının ardından ortaya çıkan gazdan zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sivas Belediyesinin Ahmet Turangazi Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmasında işçiler M.K. (33) ile Z.A. (38), yer altında galeri açmak için dinamit patlattı.

Patlama sonrası ortaya çıkan gazdan zehirlenen işçilerden M.K, kendi imkanlarıyla yer altından çıktı.

M.K'nin haber vermesiyle bölgeye 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yer altına uzanan borunun içine halat yardımıyla giren ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla Z.A'yı da bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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