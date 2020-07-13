Sivas'ta altyapı çalışmalarında obruğa rastlandı
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Sivas'ta altyapı çalışmalarında obruğa rastlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarında 2 obruğa rastlandı.

Sivas'ta altyapı çalışmalarında obruğa rastlandı
13.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:24

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarında 2 obruğa rastlandı.

Kale Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. Çalışmada görevli hafriyat yüklü bir kamyon, kısmen obruğa düştü. Kamyon, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Bölgede 100 metre arayla 30- 35 metre derinliğinde iki obruk oluştu.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, bölgede incelemede bulundu.

Oğuz, aynı mahallenin değişik bölgelerinde de birkaç yıl önce su kaçağı ararken dev obruklara rastlandığını ve yaklaşık 30 kamyon hafriyatla buraları doldurduklarını söyledi.

Obrukların kanalizasyon ve su şebekesi yenileme çalışmaları sırasında fark edildiğini belirten Oğuz, "Kayıp ve kaçak bölgelerinde su, zemini eritiyor ve obruklara sebebiyet veriyor. Bir aracımız o obruklardan birinin içerisine düştü ve büyük bir kaza atlattık. Allah muhafaza bu bölgede Kale bölgesinde bu tür obruklar hayli fazla. İnşallah bir an önce su şebekesini yenileyerek kayıp kaçağı engelleyip bu tür olumsuz vakalara da fırsat vermeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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