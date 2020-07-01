Sivas'ta, 'altın kelebek' zararlısına karşı 'ışıklı tuzak'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta, 'altın kelebek' zararlısına karşı 'ışıklı tuzak'

Sivas'ta, 'altın kelebek' zararlısına karşı 'ışıklı tuzak'SİVAS'ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçesindeki kırsal alanlar ile köylerde 'altın kelebek' zararlısının bıraktığı larvalardan çoğalan tırtıllar, bölgedeki ormanlık alanlarda zarara neden oldu.

Sivas'ta, 'altın kelebek' zararlısına karşı 'ışıklı tuzak'
01.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:32

Sivas'ta, 'altın kelebek' zararlısına karşı 'ışıklı tuzak'

SİVAS'ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçesindeki kırsal alanlar ile köylerde 'altın kelebek' zararlısının bıraktığı larvalardan çoğalan tırtıllar, bölgedeki ormanlık alanlarda zarara neden oldu. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, istilayı önlemek için 700 kuş yuvası ve 11 ışıklı tuzak hazırladı. Hazırlanan ışıklı tuzaklarla kelebekleşme döneminde zararlıların sayısının azaltılması planlanıyor.

Divriği, İmranlı ve Zara ilçelerinde ormanlık alandan yerleşim yerlerine inerek bölge halkını tedirgin eden tırtıllarla mücadele sürüyor. Kontrolsüz şekilde çoğalarak köylere kadar inen tırtıllar, Divriği'nin kuzeyinde bulunan Çengelli Dağ, Deli Dağ, Gürlevik Dağı ve Fıdıl Dağı'ndan başlayarak kuzeybatı yönünü takip ederek, İmranlı ve Zara bölgelerine ulaşıyor. Ağaçların yapraklarıyla beslenen tırtıllar, Divriği'nin Kaledibi, Çamlık, Maltepe, Çitme, Ovacık ve Susuzlar köylerine kadar geldi. İmranlı'da Cogi Baba bölgesini istila eden tırtıllar, Zara'nın Bolucan, Söğütözü, Evrencik, Kardere, Aşağı Mescit, Çaypınar köyleri ile mezralarına inerek buradaki başta meşe ağaçları olmak üzere bitki örtüsüne zarar verdi. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye 700 kuş yuvası hazırlayarak tırtıl popülasyonunun azalmasını sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca, kelebeğe dönüşen tırtılların yumurta bırakmasını engellemek için 11 ışıklı tuzak hazırlandı. Işıklı tuzakların biri Söğütözü köyü Yanık mezrası yakınlarına kuruldu. Işıklı tuzaklar kelebekleşme döneminde bu zararlıları kendisine çekip öldürerek sayılarının azaltılmasını sağlıyor. Tırtılların yoğun görüldüğü bölge drone ile de havadan da görüntülendi.

'ORMAN DİYE BİR ŞEY KALMADI'

Zara ilçesi Söğütözü köyü Yanık mezrasında yaşayan Yeter Metin, "2 yıldır meşe ormanlarımıza bu tırtıllar zarar verdi. Yetkililere bildirdik. Bölgede arıcılık faaliyeti olduğu için ilaçlama yapılamıyor. Ama son zamanlarda aşırı derecede zarar verdi. Meşe diye bir şey kalmadı. Hepsini kuruttular. Şimdi meşeyi kuruttuktan sonra yerleri sarmaya başladılar. Meyve ağaçlarımız kurumuştu. Yeni yeni yeşermeye başladılar. Eski kozalakları açtığımızda hala kurt şeklinde çıkıyor. Doğal güzelliği öldürdü. Meşelerin hepsi gitti. Orman diye bir şey kalmadı" dedi.

Nusret Barut ise "Bu tırtıl 2 yıldır burada görülmeye başladı. Bu sene daha çok oldu. Orman geçen seneye göre hiç yeşermedi. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Durum çok kötü. Ekipler sahra cihazı diye bir cihaz kurdu. Kelebeklerle de mücadeleyi bu şekilde sürdürecekler" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇANKIRI'DA GÖRÜLÜYOR

Literatürde 'Euproctis chrysorrhoea' olarak adlandırılan 'altın kelebek' zararlısı başta meşe türleri olmak üzere pek çok ağaç ve bitki türünün önemli bir zararlısı olarak biliniyor ve 80'den fazla bitki üzerinde besleniyor. Orta Anadolu'daki meyve ve meşe ağaçlarında 8- 10 yıllık aralıklarla, Ege Bölgesi'nde ise 3- 4 yıllık aralıklarla yoğun olarak görülüyor. Konukçu ağaçların yapraklarını tamamen tüketerek meşe ağaçlarının gelişmesini olumsuz yönde etkiliyor. Altın kelebek larvalarıyla temas eden insanlarda ise yakıcı kılların etkisiyle alerjik reaksiyonlara neden oluyor. 'Pupa' olarak adlandırılan kelebeğe dönüşüm döneminde haziran ayı sonlarında başlayarak 1 hafta gibi kısa süre içinde süreci tamamlıyor. Türkiye'de en çok Çankırı'da görülüyor. Doğal düşmanları yumurtalarıyla beslenen parazit türleri olarak biliniyor. Zararlı ile mücadelede daha çok doğal yöntemler tercih ediliyor.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kerim Mete Cemal Çalık İsmail Üzmez Kutluhan İçöz
Şu an buradasınız: Sivas'ta, 'altın kelebek' zararlısına karşı 'ışıklı tuzak' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 09:55:06. #1.14#
title