Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor
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Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor

SİVAS'ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçelerindeki kırsal alanlar ile köylerde 'Altın Kelebek'lerin bıraktığı larvalardan çoğalan tırtıl istilası devam ediyor.

Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor
27.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:36

SİVAS'ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçelerindeki kırsal alanlar ile köylerde 'Altın Kelebek'lerin bıraktığı larvalardan çoğalan tırtıl istilası devam ediyor. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, istilayı önlemek için 700 kuş yuvası ve 11 ışıklı tuzak hazırladı.

Divriği, İmranlı ve Zara ilçelerinde ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen tırtıllar, bölge halkını tedirgin ediyor. Sürekli üreyen tırtıllar, bölgedeki bitki örtüsüne de zarar veriyor.Altın Kelebek olarak adlandırılan tırtıl, bıraktığı larvalardan çoğalarak bölgedeki tarım arazilerine zarar veriyor. Milyonlarca tırtıl kontrolsüz ve hızla çoğalarak köylere kadar iniyor. Tırtıllar, Divriği'nin kuzeyinde bulunan Çengelli Dağ, Deli Dağ, Gürlevik Dağı, Fıdıl Dağı'ndan başlayarak kuzeybatı yönünü takip ederek, İmranlı ve Zara bölgelerine ulaşıyor.Ağaçları kurutan tırtıllar, Divriği'nin Kaledibi, Çamlık, Maltepe, Çitme, Ovacık ve Susuzlar köylerine kadar geldi. İmranlı'da Cogi Baba bölgesini istila eden tırtıllar, Zara'nın Bolucan, Söğütözü, Evrencik, Kardere, Aşağı Mescit, Çaypınar köyleri ile mezralarına yayıldı.Bölgede inceleme yapan Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye 700 kuş yuvası asarak popülasyonunun azalmasını sağlamaya çalışıyor. Ayrıca tırtılların yumurta bırakmasını önlemek için 11 ışıklı tuzak kurulumu yapıldı. 'BAHÇELERİMİZİ VE BOSTANLARIMIZI TAMAMEN KURUTTU'Divriği ilçesine bağlı Kaledibi köyünde yaşayan Hüseyin Yıldırım, "Tırtıl ve larvaları, 3 yıl önce yerleşim yerlerine çok uzak bölgelerde, meralarda çok nadir de olsa görmeye başladık. Fazla önemsemedik. Daha sonraki yıllarda hızla çoğalan tırtıllar bahçelerimize ve bostanlarımıza kadar ilerledi. Bu sene de neredeyse evimize girecek seviyeye kadar yakınımıza geldi. Tırtıllar bahçelerimizi ve bostanlarımızı tamamen kuruttu. Tırtıllar rüzgarla birlikte toz yayıyor. Yayılan bu toz kaşıntıya neden oluyor" dedi. 

Yeter Metin de, "Geçtiğimiz sene durumu fark ettik. Durumumu yetkililere bildirdik. Doğal ve normal olduğunu ifade ettiler. Bu sene aşırı ve kontrolsüz çoğalan tırtıl sürüleri, evlerimize kadar ilerledi. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne durumu bildirdik. Ekipler, köyümüze gelerek incelemelerde bulundu. Köyümüze 'sahra' diye adlandırdıkları bir ışıklı düzenek koydular. Yetkililerin söylediklerine göre, güneş enerjisi ile çalışan bu düzenek gece ışık yayıyor, ışığa toplanan kelebekler ölüyor. Ölen kelebekler yeni larva bırakamıyor. Sorunu bu yolla halledeceklerini bildiren yetkililer, bölgeye kuş yuvaları yaparak keklik sayısını artıracaklarını söylediler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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