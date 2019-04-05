Sivas'ta "Altın Çağ'da Bilim Sergisi" Açıldı

Sivas'ta, İslam coğrafyasında yaşamış, günümüz bilim ve teknolojisine katkıda bulunmuş bilim insanlarının icatları ve keşiflerinin sergilendiği "Altın Çağ'da Bilim Sergisi" açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta görücüye çıkan sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesindeki açılış programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, bu tür etkinliklerin özellikle çocuklar için hem görsel hem de akademik anlamda faydalı olacağını belirti.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında birçok program icra edildiğini anlatan Ayhan, "Bizim geçmişimizi ve tarihimizi bilmeden geleceğimizi inşa etmemiz mümkün değil. 7. ve 16. yüzyıllar, tarihimizin altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Bizim o dönemimizi karanlık çağ olarak gösteriyorlar. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyetimiz çok önemli bir geçmişe sahip. Bu kapsamda, dünyada konusunda örnek bir sergi açıyoruz, bütün bu buluşları bir arada sergileyeceğiz. Güzel bir çalışma oldu, Sivas'a hayırlı olsun. Ecdadın büyük buluşlarını yeniden gündeme getireceğiz. Çocuklarımızın atalarından esinlenmesini sağlayarak, ufkunu açacağız." ifadelerini kullandı.

Sergi, ziyaretçileriyle Türk ve İslam medeniyetinin, bilim adamlarının yapıtlarını ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dahilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini amaçlıyor.

Sergide, Türk-İslam medeniyetinin bilim, teknoloji, güzel sanatlar gibi birçok alanda medeniyetlerin gelişimine katkılarıyla yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserleri yer alıyor.

Tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimari Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları. sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA