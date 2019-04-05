Sivas'ta 'Altın Çağ'da Bilim' sergisi

SİVAS'ta, İslam coğrafyasında yaşamış, bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş bilim insanlarının, icatlarının ve keşiflerinin yer aldığı 'Altın Çağ'da Bilim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında dünya genelinde dördüncü kez Sivas'ta görücüye çıkan sergi, 5 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, Türk ve İslam medeniyetinin, bilim adamlarının yapıtlarını ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dahilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini amaçlıyor. Bilim, teknoloji, güzel sanatlar gibi birçok alanda medeniyetlerin gelişimine katkılarıyla yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserlerinin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi. Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesindeki açılışa Vali Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Salih Ayhan, bu tür etkinliklerin özellikle çocuklar için hem görsel hem de akademik anlamda faydası olacağını söyledi. 100'üncü yılda birçok program icra edileceğini anlatan Vali Ayhan, Bizim geçmişimizi ve tarihimizi bilmeden geleceğimizi inşa etmemiz mümkün değil. 7'nci ve 16'ncı yüzyıllar, tarihimizin altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Bizim o dönemimizi karanlık çağ olarak gösteriyorlar. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyetimiz çok önemli bir geçmişe sahip. Bu kapsamda dünyada konusunda örnek bir sergi açıyoruz. Bütün bu buluşları bir arada sergileyeceğiz. Güzel bir çalışma oldu. Sivas'a hayırlı olsun. Ecdadın büyük buluşlarını yeniden gündeme getireceğiz. Çocuklarımızın atalarından esinlenmesini sağlayarak, ufkunu açacağız dedi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Kaynak: DHA