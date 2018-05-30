Sivas'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı

Sivas'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı

Sivas’ın Kangal ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu.

Sivas'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı

Sivas'ın Kangal ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu.

Kangal'da devam alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin doğalgaz borusunu delmesiyle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 187 doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Doğalgaz ekiplerinin çalışmasının ardından hatta gaz akışı sağlayan vana kapatıldı. Ekipler hatta onarım çalışması yaptı. - SİVAS

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