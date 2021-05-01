Sivas'ta alt geçit çalışmaları
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Sivas'ta alt geçit çalışmaları

Sivas'ta alt geçit çalışmaları
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi, kentte trafik yoğunluğunu azaltacak alt geçit çalışmalarına başladı.

Sivas Belediyesi, kentte trafik yoğunluğunu azaltacak alt geçit çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saatte 1700 aracın geçiş güzergahında bulunan İstiklal ve Abdulvahabi Gazi caddelerinin kesiştiği noktada hayata geçirilmesi planlanan altgeçit projesi, trafik yoğunluğunu azaltarak konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mahalle sakinleriyle de istişarede bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecini avantaja çevirerek çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"İstiklal ve Abdulvahabi Gazi caddelerinin kesiştiği, hemşerilerimizin Tapu Kavşağı olarak da bildiği bölgede ciddi oranda bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ekip olarak buradaki bu yoğunluğu gidermek adına alt geçit çalışması yapılmasına karar verdik. Proje ekibimiz projeyi çizdi ve ihalesini yaptık. Bugün itibariyle de 'Bismillah' diyerek çalışmalara başladık. İhale sürecimiz yaklaşık 6 ay ama biz hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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