Sivas'ta Alevlerin Sıçradığı 8 Ev Yandı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesindeki evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, yazlık olarak kullanılan 8 ev hasar gördü.

Çukuroba köyünde, Sedat Aslan'a ait evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle evi saran alevler, bitişikteki Selahattin, Alaattin, Muammer ve Erol Aslan ile Osman, Hasan ve Hüseyin Ordu'nun evlerine de sıçradı. Alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine ait itfaiye ekipleri, ihbarla bölgeye gelip, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla söndürülürken, 8 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Sedat Aslan dışındaki 7 kişinin, İstanbul'da yaşadığı ve yazın köye gelince bu evleri kullandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - Sivas