Sivas'ta ALES heyecanı

SİVAS'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) düzenlendi.

SİVAS'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) düzenlendi. Sınava 15 dakika kuralı nedeniyle geç kalanlar içeriye alınmadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da ALES heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlere gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Öğrenciler 150 dakika sürecek olan sınava önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Okul girişlerinde sıkı denetim yapan polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerlerini arayıp, kimliklerini kontrol etti. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda gölgelik alanlarda dua ederek bekledi. Kimliğini evde unutan ve sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler ise içeri alınmadı.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI