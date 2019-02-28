Sivas'ta alacak verecek kavgasında kan aktı

Sivas'ta alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kent merkezi Sularbaşı Mahallesi, İmam Hatip Sokak üzerindeki bir mimarlık ofisinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A.(41), alacak verecek davası olduğu A.T.A.'nın (29) iş yerine gitti. İkili arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Ş.A., yanında bulundurduğu bıçakla A.T.A.'yı vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan AT.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli Ş.A. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA