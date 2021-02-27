Akli dengesi yerinde olmayan kişi mezar taşlarını tahrip etti
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Akli dengesi yerinde olmayan kişi mezar taşlarını tahrip etti

27.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:33

Sivas'ta akli dengesi yerinde olmayan kişi, şehir merkezindeki kabristanda 15 mezar taşına zarar verdi.

Sivas'ta akli dengesi yerinde olmayan kişi, şehir merkezindeki kabristanda 15 mezar taşına zarar verdi.

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki yakınının mezarını ziyaret eden kişi, bir şahsın mezar taşlarına zarar verdiğini fark ederek polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlıktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledikten sonra 15 mezar taşını tahrip eden R.T'yi kısa sürede yakaladı.

Alibaba Polis Merkezi'ne götürülen R.T'nin akli dengesinin bozuk olduğuna dair raporunun bulunduğu öğrenilince ağabeyinin ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akli dengesi yerinde olmayan kişi mezar taşlarını tahrip etti
Akli dengesi yerinde olmayan kişi mezar taşlarını tahrip etti
Akli dengesi yerinde olmayan kişi mezar taşlarını tahrip etti
Akli dengesi yerinde olmayan kişi mezar taşlarını tahrip etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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