Sivas'ta akademisyen donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracına aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta akademisyen donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracına aldı

Sivas'ta akademisyen donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracına aldı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta hayvansever akademisyen, donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracının kaloriferi üzerine ısıttı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SİVAS (AA) - Sivas'ta hayvansever akademisyen, donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracının kaloriferi üzerine ısıttı.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi doktor öğretim üyesi Deniz Gölbaşı, Organize Sanayi Bölgesi'nde aracıyla giderken yolda donmak üzere olan yavru köpek gördü.

Aracına aldığı köpeği kaloriferin üzerine koyarak ısıtan Gölbaşı, daha sonra veterinere götürdüğü hayvana serum taktırdı.

Gölbaşı, yavru köpeği tedavisinin ardından sahipleneceğini söyledi.

Öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmen kendini böyle savundu: Bana 'deli' dedi

Öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmen kendini böyle savundu: Bana "deli" dedi

 Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü

Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü

 Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title