Sivas'ta akademisyen donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracına aldı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta hayvansever akademisyen, donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracının kaloriferi üzerine ısıttı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta hayvansever akademisyen, donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracının kaloriferi üzerine ısıttı.
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi doktor öğretim üyesi Deniz Gölbaşı, Organize Sanayi Bölgesi'nde aracıyla giderken yolda donmak üzere olan yavru köpek gördü.
Aracına aldığı köpeği kaloriferin üzerine koyarak ısıtan Gölbaşı, daha sonra veterinere götürdüğü hayvana serum taktırdı.
Gölbaşı, yavru köpeği tedavisinin ardından sahipleneceğini söyledi.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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