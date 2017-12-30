Sivas'ta 'Ağaç Kesme, Fidan Dik' Kampanyası

Sivas'ta bir alışveriş merkezinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi çam kesiminin önüne geçebilmek üzere çam fidanı dağıtımı yapıldı.



Sivas'ta yılbaşında kesilen çam ağaçlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak, toplumda fidan sevgisini aşılamak ve ormanların korunmasında katkı sağlamak adına 5 bin adet fidan dağıtımı yapıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Vatandaşlara fidan sevgisini aşılamak adına ücretsiz fidan dağıtımı yaptıklarını belirten Sivas Orman İşletmeleri Müdürü Sefa Duman, "Ormandaki ağaçları keserek bu ağaçları süsleme ağacı olarak kullanıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için bu bedelsiz fidanları dağıtıyoruz ki yılbaşı akşamı bu bedelsiz fidanları süsleyip yılbaşı ağacı olarak kullansınlar diye" dedi. - SİVAS