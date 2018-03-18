Sivas'ta Afrin'e destek konvoyu

Sivas'ta sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanan üzerinde 'Afrin Onurumuzdur' yazılı araçlar kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplanan yaklaşık 50 araç kent merkezinde konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile donatılan araçlar, kent meydanı, İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahlarını takip ederek tekrar Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne geldi. Burada grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Kalemköy, Dün akşam arkadaşlarımızla birlikte haberleştik. Bugün bizim için mübarek bir gün. Bugün Çanakkale Şehitlerimizin günü. Biz de destek olmak amacıyla Afrin yazılarımızı yazdık. Buradaki amacımız onların yaralarını biraz olsun sarabilmektir. Bugün aynı zamanda askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'e girdi. Allah mübarek eylesin. Bu zaferler oldukça biz de burada gurur duyacağız. Biz de burada bir vatandaş olarak hep birlikte toplanalım ve mutlu bir günümüz olsun istedik. Elimizden gelen bunlardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz elimizden vatan için millet için ne geliyorsa hazırız. Bize emir versinler her türlü gideriz. Desteğimizi veririzö dedi. Açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyan grup dağıldı.