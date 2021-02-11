Sivas'ta AFAD gönüllülerini eğitim veriliyor
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Sivas'ta AFAD gönüllülerini eğitim veriliyor

11.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:17
Sivas'ta AFAD gönüllülerini eğitim veriliyor

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afet ve acil durumlara müdahale edilmesi noktasında gönüllülere eğitim veriyor.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afet ve acil durumlara müdahale edilmesi noktasında gönüllülere eğitim veriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca "2021 Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından AFAD, kentte temel afet ve farkındalık eğitimleri düzenliyor.

Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgesi, okullar, kamu, kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklar olmak üzere AFAD tarafından bin kişiye eğitim verdi.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, kentte gönüllü sayısının 2 bin 381'e ulaştığını belirtti.

Temel afet ve farkındalık eğitimleriyle yıl sonuna kadar ülke genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini aktaran Ekinci, Sivas merkezde devam eden eğitimlerin ilçelerde de yapılacağını ifade etti.

Eğitimler hakkında bilgi veren Ekinci, şunları kaydetti:

"AFAD gönüllülerinden ilk 25 kişilik gruba hafif arama-kurtarma eğitimi verilmiş olup şu an insani yardım ve psikososyal destek eğitimleri devam etmektedir. AFAD gönüllülerinin yüz 100 eğitimi için 2. ve 3. grup eğitimlerimiz planlanmış olup, önümüzdeki haftalarda başlayacaktır. Sivil toplum kuruluşu akreditasyon eğitimleri kapsamında da ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyelerine yönelik hafif arama-kurtarma eğitimimiz başlamış olup, 28 dernek üyesi eğitime katılmaktadır. Sivil toplum kuruluşu akreditasyon eğitimlerimiz yıl boyu devam edecek olup, İHH ve diğer akreditasyon talebinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına da yönelik eğitimler verilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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