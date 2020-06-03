Sivas'ta adliye binasının çatısının uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde adliye binasının çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
03.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:39
Sivas'ın Gemerek ilçesinde adliye binasının çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İlçede dün etkili olan fırtına nedeniyle Hükümet Caddesi'ndeki adliye binasının çatısı uçtu.
Çatının uçma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Çatıdan kopan parçalar güvenlik kameralarına da zarar verdi.
Gemerek Belediyesi, uçan çatının enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA