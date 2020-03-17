Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi
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İçişleri Bakanlığı, Sivas, Polis, Güncel

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi

SİVAS'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

17.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:32
Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi

SİVAS'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Açık olan iş yerleri, sahiplerinin uyarılmasının ardından kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelgeyle dün saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Sivas'ta da bu sabah genelgeye uyulmadığı belirlenen iş yerleri denetlendi. İhbar üzerine polis ekipleri, Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'taki iş yerlerini kontrol etti. Sokak üzerindeki kahvenin açık olduğunu gören polisler, içeride bulunanları dışarı çıkararak, iş yeri çalışanı Bekir Kangalgil'i kapatması konusunda uyardı.Kangalgil ise "Benim haberim yoktu. Ben açtım sabah çayı demledim. Arkadaşlardan haberi olmayanlar geldi, onlar da çayını içtiler. Polis gelince haberimiz oldu biz de kapattık. Bu kapanma süreci bizi de etkileyecek" dedi. 

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, polis ekiplerince kontrol edildi. Açık olan iş yerleri, sahiplerinin uyarılmasının ardından kapatıldı.


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Kaynak: DHA

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