Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü - Haberler
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Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

Sivas'ta İçişleri Bakanlığının "Milletin Kapısı" sloganıyla başlattığı 'Açık Kapı' Projesi kapsamında Açık Kapı Müdürlüğünde 2021 yılında 71 bin 878 aile ile görüşme sağlandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta İçişleri Bakanlığının "Milletin Kapısı" sloganıyla başlattığı 'Açık Kapı' Projesi kapsamında Açık Kapı Müdürlüğünde 2021 yılında 71 bin 878 aile ile görüşme sağlandı.

Açık Kapı birimlerinde vatandaş, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor; her konudaki talep, şikayet ve önerilerini valililere iletebiliyor.

Açık Kapı Müdürlüğünde zaman zaman vatandaşların taleplerini dinleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Kimi zaman sahada kimi zaman Açık Kapı'da halkımız ile bir araya gelip, hasbihal ediyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

Sivas'ta Açık Kapı'da 72 bine yakın aile ile görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sivas, Yerel, Haber

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