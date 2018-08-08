Sivas'ta Açık Havada Sinema Keyfi Yaşanacak

Sivas Belediyesi tarafından Açık Hava Sinema Günleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenmeye başlanacak Açık Hava Sinema Günleri ile her gün Yeşilçamın unutulmaz filmleri izleyiciyle buluşacak.

Yeşilçam'ın baş yapıtlarından biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle 9 Ağustos Perşembe günü 20.30'da başlayacak Açık Hava Sinema Günleri, 15 gün boyunca devam edecek.