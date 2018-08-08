Sivas'ta Açık Hava Sinema Günleri

Sivas Belediyesi tarafından 'Açık Hava Sinema Günleri' düzenleniyor.

Belediye tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan nostaljik açık hava sinemasında her gün Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri gösterime girecek. Yarın saat başlayacak olan ilk gösterimde Yeşilçam'ın baş yapıtlarından biri olan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Sivaslılar ile buluşacak.

Sıcak yaz akşamlarına nostaljik bir renk katacak olan açık hava sineması, 15 gün boyunca devam edecek. - SİVAS