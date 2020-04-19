Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiSİVAS'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

SİVAS'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Sivas Valiliği tarafından ihtiyaç oranında halka dağıtılmak üzere mahalle ve köy muhtarlıklarında maske dağıtılmasının ardından açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vatandaşların konutlarından çıktıkları andan itibaren maske takmalarının zorunlu olduğu açıklandı. Maske takmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarında 392 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve kurumlar ile belediye tarafından tüm vatandaşlarımızın maske ihtiyacı bedelsiz olarak karşılanmaktadır. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereğinde idari para cezası uygulanacaktır" denildi. Alınan kararın ardından kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşların genelinin kurala uyarak maske taktığı görüldü.

Kaynak: DHA