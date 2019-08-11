SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

11.08.2019 13:26

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.

Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler hastanelere akın etti. Numune Hastanesi acil servisindeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA