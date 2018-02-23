Sivas'ta Acemi Erler Yemin Etti

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1998/1 1. kademe acemi erler, yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.

Komutanlığın, General Şükrü Kanatlı Kışlası'ndaki törende, temel eğitim gören bin 896 er ant içti.

Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas'ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Yemin töreninin ardından, aileler evlatlarına kavuştu.

Törene, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye BaşkanYardımcısı Ahmet Özaydın, askeri erkan ve asker aileleri katıldı.