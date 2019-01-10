Sivas'ta Aç Kurtlar Köpeği Yedi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü saldırdıkları 'Çomar' adlı kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye kafası ve iskeleti kaldı.Olay, önceki gün Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy'e inen 5 kurt, çiftçilikle uğraşan evli 4 çocuk babası olan Aytekin Çevik'in(42) kangal köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği iskelet haline getirinceye kadar yedi. Köpekten geriye kafası ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti. Aytekin Çevik köpeği yavru iken Sivas kent merkezinden aldığını ve 3 yaşında olduğunu belirterek, Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğini parçalamış. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Olay yerine gittiğimde köpeğimizi balık gibi yemişlerdi. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm dedi.

Kaynak: DHA