Sivas'ta 97 Çift Nikah İçin '07.07.2017' Tarihini Seçti

SİVAS'ta evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen 97 çift, nikah tarihi olarak 7 Temmuz'u tercih etti.



Nikahlarını özel bir tarihte kıydırmak isteyen çiftler Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğun bir mesai yaşanmasına neden oldu. Evlilik tarihlerini 07.07.2017 olarak kayıtlara geçirmek isteyen çiftler, Belediye Nikah Salonu'nda sıraya girdi. Gün içerisinde toplam 97 çiftin nikahı kıyıldı. İlin plakası olan 58'inci çifte gelindiğinde ise nikah memurları, Şeyma Nur ve Mücahit Kocadağ çiftine Belediye Başkanı Sami Aydın'ın selamını iletti.



Bu özel günü tercih ettiklerini çini mutlu olduklarını belirten Şeyma Nur ve Mücahit Kocadağ çifti, "Böyle özel bir tarihte nikahımızın kıyılmasına vesile olanlara teşekkür ediyoruz" dediler.



- Sivas