Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak - Haberler
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Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Sivas'ta 94 okula kütüphane kurulacak.

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Sivas'ta 94 okula kütüphane kurulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince tamamlanan 27 Haziran Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Kütüphaneye çok sayıda kitap hediye eden Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve öğrencilerle kitap okudu.

Proje kapsamında il genelinde 94 okula kütüphane kurulacağı belirtildi.

Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

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