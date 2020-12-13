Sivas'ta 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
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Sivas'ta 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

13.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:08
Sivas'ta 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Deliilyas Beldesi Serinyayla Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan S.K. oturma odasındaki sobayı piknik tüpüne bağlı pürmüzle yakmak istediği sırada yangın çıktı.

Yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalışan yaşlı adam, yanarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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