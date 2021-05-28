Sivas'ta 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sivas'ta 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, toprağa verildi

Sivas'ta 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Pınarönü Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Akyüz'ün naaşı, Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Akyüz'ün ailesi, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Teğmen Tarkan Kahraman ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü
Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ufuk Sarıca Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:41:51. #1.16#

title