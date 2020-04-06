Sivas'ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı
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Koyulhisar, Bahçe, Sivas, 3. Sayfa

Sivas'ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yeni karantinaya alındı.

06.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:26
Sivas'ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yeni karantinaya alındı.

Sivas Valiliği Pandemi Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yerinin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Sivas valiliğinden yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe ve Sütlüce köyleri ile Güzelyurt Köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesine bağlı Çitlice köyü Aşağı Mahallesi, Zara ilçesine bağlı Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantinaya alındığı duyuruldu.

Son kararla Sivas'ta karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 19 oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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