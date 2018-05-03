Sivas'ta 9 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta 9 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Sivas'ta 9 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki kontrol noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollarla ülkeye giren 9 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen otobüs sürücüsü hakkında adli işlem uygulandı.

Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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