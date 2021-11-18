Sivas'ta 9 ayda 2 bin 622 daireye yapı ruhsatı verildi

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının Ocak- Eylül aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında belediyeler tarafından 2 bin 622 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 2 bin 622 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 472 olarak kayıtlara geçti.

2021'in Ocak-Eylül ayları arasında Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 590 bin 276 metrekare olarak açıklandı. Bunun 365 bin 972 metrekaresini konut kullanım alanı, 109 bin 879 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 114 bin 425 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre 2021'in ilk 9 ayında Sivas'ta toplam 2 bin 575 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 529 bin 526 metrekare iken bunun 342 bin 578 metrekaresini konut kullanım alanı, 75 bin 725 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 111 bin 223 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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